Gazetari: Ministria gënjen! 270 pacientë në spitale me Covid, nuk ushqehen

Gazetari i News24 Erjon Skëndaj, ka bërë një deklaratë të fortë, teksa po raportonte “live” përpara spitalit “Shefqet Ndroqi”.

Ai ka deklaruar se shifrat e raportuara nga ministria e Shëndetësisë, lidhur me pacientët e shtruar në të dyja spitalet Covid, nuk janë të vërteta pasi sipas tij aktualisht janë 270 qytetarë në spitale dhe jo 124 siç u tha sot në raportimin zyrtar.

Ndërkaq ai ka theksuar se kapacitetet në të dyja spitalet po ezaurohen, ndërsa shtoi se pacientët nuk po marrin shërbimin e duhur, pasi sipas tij nuk ka personel për t’i ushqyer dhe higjienizuar.

“270 të shtruar në të dyja spitalet Covid dhe jo aq sa thotë ministria e Shëndetësisë. Ministria kur thotë atë shifër i referohet vetëm personave që kanë rezultuar pozitiv.

Nuk tregohet realiteti. Në spitalin ku jam une janë 7 të intubuar dhe jo vetëm 4. Shifrat që jep ministria nuk janë të vërteta. Po ezaurohen kapacitete në të dyja spitalet. Janë 50 vende të lira në të dyja spitalet.

Ministria ka deklaruar se i ka gati kapacitetet për ato paciente në prag të shërimit, kjo do të zbrazte spitalet që po kalojnë një ngarkesë të madhe.

Ministria ka raportuar se ka gati personelin, madje disa ditë më parë ka prezantuar personelin. Madje tha se po trajnoheshin mjekë dhe infermiere. Vetë ministria e ka pohuar me të madhe se ne i kemi kapacitetet, njerëzore, godina apo shtretër.

Dy spitalet Covd në fakt po vuajnë. Por sipas ministrisë kanë 124 paciente. Apeli i drejpërdrejtë i vete pacienteve eshte fakti se ka një numër relativisht të vogël të infermierëve në raport me pacientët. Higjienizimi i pacientëve, ushqimi i tyre, nuk po behet. Apeli është për të patur ndihmës infermier, sepse nuk ka kush kudjeset për të sëmurët.

Vetë kapacitetet e reanimacionit ku janë vendosur 13 pacientë është për 8. Stafi mjekësor që ka shërbyer për më shumë se një javë është vetëm një klinikë mjekësore. Klinika tjetër do të fillojë nesër. Puna do ndahet përgjysëm se do të vijnë mjekët e tjerë që kanë qenë pushim.Te senatoriumi është përqendruar vëmendja pasi është një prej zonave më delikate me fluksin më të madh…”, tha ai