COVID-19/ Mjeku dhe pedagogu italian flet për situatën në vend: Sëmundja ka ndryshuar, nuk shohim më pneumoni

FROSINONE

Eksperti italian nxjerr një bilanc dhe ai thotë: “Virusi është më pak agresiv dhe unë besoj fuqimisht në vaksinën. Por ne nuk duhet të ulim kujdesin: masat parandaluese duhet të respektohen”

Në fund të marsit, në mes të pandemisë pyetjes “sa do të zgjasë?”, ai iu përgjigj: “Do të zgjasë të paktën dy muaj të tjerë”. Sot doktor Mario Limodio thotë: “Epo, e gjeta”. Drejtori mjekësor i njësisë operative komplekse të sëmundjeve infektive dhe tropikale të spitalit të Frosinones, drejtues i njësisë operative të “infeksioneve në zhvillim, udhëtimeve, migrimit, bashkëpunimit ndërkombëtar”. Por ai ishte gjithashtu një vullnetar në Ruanda dhe Lampedusa.

Doktor Limodio, infeksionet nuk kanë mbaruar por ne jemi larg nga urgjenca e shkurtit dhe marsit. A ka ndryshuar virusi apo ka ndryshuar reagimi i sistemit shëndetësor?

Që nga maji nuk kemi parë më pneumoni nga Covid. Kjo ka ndryshuar dhe është një faktor vendimtar. Por virusi mbeti dhe ekziston. Është thelbësore të respektohen rregullat: distancimi të paktën një metër, maskë dhe larja e shpeshtë e duarve. Është e vërtetë që në mjedis të hapur rrezet ultravjollcë vrasin virusin, por masat parandaluese mbeten themelore.

Insistoj: çfarë ka ndryshuar? Sepse është e qartë se nuk është i njëjti shqetësim si muajt e fundit.

Unë nuk kam prezumimin të them gjëra që askush me të vërtetë nuk i di. Po i referohem pse virusi është më pak vdekjeprurës sot. Por ka disa fakte. E përsëris: ne nuk shohim më pneumoni. Në shkurt dhe mars, shumë pacientë vdiqën nga komplikimet e frymëmarrjes të shkaktuara nga pneumonia. Sëmundja ka ndryshuar, kjo është e sigurt. Pa pneumoni nuk ka atë ndikim, nuk ka pranime të ICU, terapi intensive. Në fillim ata na quanin heronj: kjo nuk është e vërtetë. Heronjtë ishin të sëmurët. Ne jemi profesionistë, të cilët në pjesën dërrmuese të rasteve nuk janë bërë dëshmorë. “Çelësi” përfaqësohet nga mungesa e pneumonisë.

Dhe virusi?

Ata na thonë se nuk ka ndryshuar. Nuk e di, por guxoj një gjykim të bazuar në atë që shoh në terren. Ai është më pak agresiv, ai po na jep një avantazh selektiv. Vazhdojnë të ketë infeksione të reja, por shumë janë asimptomatikë, shumë nuk kanë nevojë të shtrohen në spital dhe ta kalojnë sëmundjen në mbikëqyrje në shtëpi. Edhe ata që janë simptomatikë kanë një situatë të menaxhueshme. Pastaj janë ata butësisht simptomatikë. Me pak fjalë, Covid-19 ka ndryshuar klinikisht. Është më pak agresive. Pikë. Virusi ka një mision: të riprodhohet. Në fillim vrau shumë. Por nëse ai vret pritësin, edhe ai vdes. Tani situata ka ndryshuar rrënjësisht.

Kur ndryshoi vërtet situata?

Pas autopsive të para të kryera. Pak në të vërtetë dhe të gjithë në veri. Sepse në atë kohë ishte e qartë se shkaku i vdekjes ishte vaskuliti (proces inflamator i enëve të gjakut). Kemi parë situata që nuk janë parë kurrë më parë në mushkëri. Atëherë e kuptuam dhe përdorimi i heparinës (që në provincën e Frosinones ka qenë që nga fillimi) e ndryshoi narracionin.

Testet serologjike tregojnë se në provincën e Frosinone qarkullimi i Covid-19 ishte shumë i ulët…

Vërtetë. Por ne nuk duhet ta ulim kujdesin për këtë. Por duhet të jemi intelektualisht të ndershëm: ndikimi që kishte në Bergamo, Brescia, Milano ishte i tmerrshëm. Në ato zona të paktën 7% e popullsisë ka zhvilluar antitrupa, nga ne 2%. Shifra që gjithmonë duhet të mbahen në mend.

Ju po ndiqni gjithashtu situatën e emigrantëve në Fiuggi…

Së bashku me kolegun Giuseppe Di Luzio. Situata është plotësisht nën kontroll. Të gjithë negativë me dy tamponë. Them vetëm një gjë: ne shmangim diskriminimin dhe gjuetinë e mashtruesit. Në këtë fazë është e nevojshme të dërgoni mesazhe qetësuese në çdo drejtim.

A do të ketë një vaksinë deri në fund të vitit?

Më 24 gusht në Spallanzani fillon eksperimentimi i një vaksine e gjitha italiane. Besoj fuqimisht në këtë rrugëtim. Vaksinat (së bashku me ujin e pijshëm) kanë ndryshuar historinë e njerëzimit. Jam besimplotë për kohën e eksperimentimit. Kur do të jetë në dispozicion në një shkallë të gjerë? Mendoj në pranverën e ardhshme. Që do të thotë se ndërkohë do të duhet të jetojmë qetësisht me virusin.

Qetësisht? Ka nga ata që hipotezojnë një valë të dytë. Çfarë mendoni ju?

Askush nuk mund të jetë i sigurt për skenarë të caktuar. Në çdo rast, edhe nëse duhet të ketë një ringjallje të infeksionit, sot sëmundja është e ndryshme nga fillimi. Ajo ka ndryshuar radikalisht për shkak të mungesës së pneumonisë. Dhe sistemi shëndetësor është i përgatitur. Ekziston edhe një pikë tjetër: sot shumë raste janë pozitive vetëm për një gjen (nga tre). Dhe akoma nuk është plotësisht e qartë nëse kjo situatë është shkaktuar nga një infeksion i vjetër apo nga një virus më pak agresiv. Shtoj se duhet të jemi të përgatitur të mos bllokojmë gjithçka tjetër. Nuk është vetëm Covid. Aktivitetet (përfshirë aktivitetet ambulatore) në lidhje me patologjitë e tjera nuk mund të ngrijnë më.

Ju mësoni ‘Sëmundjet infektive’ në Universitetin La Sapienza të Romës, në filialin e Frosinones, për kursin e diplomimit në shkenca infermierike. Si e shpjegoni Covid?

E kam thënë në videokonferencë. Unë dorëzova një letër me përshkrimin e një pacienti Covid të shtruar në sëmundjet infektive. Kanë rezultuar sugjerime shumë interesante. Nga ana tjetër, kjo përvojë, për aq sa më përket, ishte më e forta që kam jetuar ndonjëherë. Për më mirë ose për keq. Ne kemi rizbuluar një thirrje dhe një ndjenjë solidariteti që mbase e kishim humbur. U bashkuam në departament, duke shkëmbyer përvoja, mendime dhe ndjesi. Eksperimentuam në fushën e terapive dhe ilaçeve. Vazhdojmë ta bëjmë këtë natyrisht, por situata ka ndryshuar. Përsëris apelin për të mos e ulur kujdesin. Vëzhgimi i masave parandaluese që përmenda në fillim është thelbësore. Kjo është serioze dhe ne nuk duhet ta marrim lehtë. Duke thënë këtë, ASL e Frosinone ka dhënë një përgjigje të jashtëzakonshme për një emergjencë të kësaj madhësie. Fabrizio Spaziani, si spital Covid, përfaqësonte një avangard të përsosmërisë.