Protestat në Bjellorusi/ Video që bo bën xhiro në botë, organizimi i policisë si në luftë

Video tregon një burrë në Bjellorusi i cilli i bën ballë qindra policëve të organizuar si qëndresë në luftë.

Klipi, i cili është shikuar më shumë se 350,000 herë në internet, tregon një njeri që po ecën drejt një automjeti patrullues ndërsa ai kthehet mbrapsh.

Burri mund të dëgjohet duke i bërtitur oficerëve në makinën e policisë. Kamera pastaj kthehet dhe tregon dhjetëra policë me veshje të plotë duke qëndruar në një rresht duke u mbrojtur me mburoja. Ata kishin krijuar një formacion dhe në momentin që një polic del nga rrethi për të kapur protestuesin, fillojnë të brohorasin.

Protestat në Bjellorusi nisën mbrëmjen e djeshme, pasi presidenti vendosi t’a mbyll proccesin zgjedhor pa përfunduar numërimi i votave.K.K/LajmiFundit.al

#Belarus just got its very own "tank man" pic.twitter.com/E1Nq3jzOme

— Thomas van Linge (@ThomasVLinge) August 9, 2020