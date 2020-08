Kërkimet për naftë, anija turke afër kufirit grek, rikthehen tensionet mes tyre

Anija turke e kërkimeve sizmike ” Oruç Reis” ka arritur sot në destinacionin e saj, duke shkaktuar shqetësim të madh në shtetin grek dhe në pjesën greke të Qipros. Njoftimi është bërë publik nga ana e ministrit turk Fatih Donmez, i cili theksoi se përpjekjet e Turqisë për pavarësinë energjetike në Mesdhe vazhdojnë.

Njoftimi i NAVTEX disa ditë më parë, në të cilin theksohej se kërkimet në Mesdhe do të vazhdojnë deri me datën 23 gusht, për zonën ku Oruç Reis do të kryejë studime sizmike, mobilizoi Greqinë. Ministri i Jashtëm Grek, Nikos Dendias zhvilloi një bisedë telefonike me ministrin e Jashtëm egjiptian Samih Şükri pasi mësoi se Oruç Reis kishte arritur në vendin ku do te kryej kerkimet. Me anë të një postimi në tëitter Ministra Greke e Punëve të Jashtme, raportoi se zhvillimet e fundit në Mesdheun Lindor ishin fokusi kryesor i diskutimeve.

Oruc Reis pritet të rrisë tensionet mes dy palëve, të acaruara që prej disa kohësh, sidomos pas nënshkrimit të marrëveshjes së vijës detare greko-italiane disa javë më parë.

Kryeministri Grek, menjëherë pas njoftimit të NAVTEX Turqisë thirri një takim urgjent të Këshillit Drejtues të Sigurisë Kombëtare. Po ashtu ai njioftoi edhe presidentin e Këshillit të Evropës Charles Michel dhe pasdite do të zhvillojë një bisedë telefonike edhe me Sekretarin e Përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg.

Ndërkohë, ushtria greke është vendosur në gatishmëri të plotë dhe ka anuluar të gjitha lejet për personelin të planifikuara gjatë muajit gusht, në përjashtim të rasteve të veçanta.