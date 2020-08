Organizoi dasmë në oborrin e shtëpisë pa distancim social, i vihet gjobë e majme qytetarit në Bulqizë

Policia e Bulqizës ka gjobitur me 1.000.000 lekë shtetasin me inicialet B.GJ., pasi ka organizuar dasëm në oborrin e shtëpisë me një numër të madh personash në kundërshti me Aktin Normativ duke u kthyer në burrin infektimi nga Covid.

Noftimi i Policisë:

Organizoi dasëm në oborrin e banesës në kundërshtim flagrant me protokollet e sigurisë për parandalimin e përhapjes së COVID-19, Policia e ndëshon me 1 milion lekë gjobë .

Shërbimet e Komisariatit Bulqizë, në vijim të kontrolleve të ushtruara në subjekte dhe në çdo ambient tjetër, me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, kanë evidentuar shtetasin B. Gj., i cili kishe organizuar dasëm në oborrin e banesës së tij, me një numër të madh personash në shkelje flagrante të protokolleve të sigurisë të përcaktuara në Aktin Normativ, duke u kthyer në burim rreziku për infektim dhe përhapje të COVID-19.

Për shtetasin B.Gj., Policia e Bulqizës ka vendosur masë administrative 1.000.000 lekë.

Drejtoria Vendore e Policisë Dibër apelon për të gjithë qytetarët të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë dhe masat kufizuese, me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19.