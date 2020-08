Këngëtarja Adelina Thaçi rezultoi pozitive me COVID-19 në fillim të korrikut, por duket se tashmë e ka mposhtur virusin.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, ajo ka treguar se tashmë ka nisur dhe pushimet me familjen e saj. “Jam e lirë, në Sarandë, me familjen time”, shkruan ajo, duke lënë të nënkuptohet se e ka fituar betejën me virusi.

Më 8 korrik, këngëtarja zbuloi se ishte infektuar nga koronavirusi, dhe kishte simptoma si lodhje, dhimbje të syve, dhimbje koke dhe qafe.