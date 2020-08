Atentati me armë te hoteli në Tushemisht, kapet një prej autorëve, tre në kërkim

Policia ka ndaluar një prej autorëve të ngjarjes të ndodhur ditën e djeshme në hotelin “Voloreka”, në Tushemisht, si dhe janë shpallur në kërkim 3 bashkëpunëtorët e tij.

Personi i arrestuar është Mariglen Topuzi. Pas hetimeve të kryera policia njofton se këta shtetas pas një konflikti të mëparshëm me pronarin e hotelit dhe djalin e tij, në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë kanosur me armë zjarri dhe kanë qëlluar në drejtim të hotelit, shtetasin J. M., 20 vjeç, si edhe më datë 08.08.2020, kanë qëlluar me armë zjarri në drejtim të hotelit në pronësi të shtetasit J. M., 47 vjeç, ku u shkaktuan dëme materiale tek godina e hotelit dhe 7 automjete të parkuara pranë tij.



Në cilësinë e provës materiale u sekuestrua 1 mjet motor tip “Suzuki”, pa targë, 2 skafandra të përdorura nga autorët, ku janë fiksuar prova biologjike dhe balistike të tyre, fishekë luftarakë, si edhe pamje filmike të filmuara nga kamerat e sigurisë.

Si pasojë atentatit të djeshëm janë dëmtuar 6 makina luksoze nga plumbat e armës. Makinat luksoze të tipeve të ndryshme kanë marrë dëmtime, duke u shkaktuar dëme materiale si shkak i plumbave. Fatmirësisht nuk ka të lënduar.

Kujtojmë se ky nuk është atentati i parë, pasi më 1 gusht janë qëlluar 3 plumba në drejtim të hotelit, por kjo ngjarje nuk është raportuar më herët.

Në videon e mëposhtme të regjistruar në datën 1 gusht shihet atentati i parë, ku dy persona me motor qëllojnë në drejtim të automjeteve të parkuara e më pas largohen me shpejtësi.