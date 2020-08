Ish-deputeti nxjerr fotot: Mijëra biznese në Korçë mbyllin qepenët, qytetarët të zhytur në varfëri ekstreme

Ish-deputeti i LSI, Endrit Braimllari, publikon fotot nga qyteti i Korçës, duke denoncuar se bizneset kanë mbyllur qepenët dhe të rinjtë kanë mbetur pa punë e pa shpresë.

Sipas ish-deputetit, qindra e mijëra biznese janë mbyllur, për shkak të keqqeverisjes dhe mungesës së menaxhimit të pandemisë.

Denoncimi i Braimllarit:

Bizneset ne qarkun e Korçes mbyllin qepenat.

Te rinjte te pa shprese dhe pa pune.

Qindra dhe mijera biznese ne qarkun e Korçes jane mbyllur per shkak te keq qeverisjes dhe mungeses se menaxhimit te pandemise.

Sot qytetaret ne qarkun e Korçes jane me te varfer se kurre, te zhytur ne varferi ekstreme, te papune dhe te pa shprese.

Te rinjte dhe te rejat e kane lene vendin si kurre me pare.

Shpresa e tyre e vetme eshte puna sezonale ne Maqedonine e Veriut dhe Greqi edhe pse vendi yne ka resurse te jashtezakonshme.

Ne po vuajme pasojat e nje qeverisje klienteliste dhe korruptive te Edi Rames.

Kjo qeveri nuk i krijoi kushte te rinjve per tu punesuar dhe jetuar ne vend.

Shkaterroi bujqesine dhe falimentoi biznesin e mesem dhe te vogel.

Levizja Socialiste per Integrim ka nje plan te qarte per te krijuar mundesi punesimi.

Duke hapur vende te reja pune, duke investuar ne bujqesi dhe duke krijuar nje klime pozitive per biznesin e mesem dhe te vogel per t’i dhene frymemarrje ekonomise.

#shqipëria_shtëpia_juaj 🇦🇱