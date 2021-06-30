Paralajmëri i Ramës, FNSH dhe Shqiponja zbarkojnë në Golem, sekuestrohen 550 shezlongë dhe 280 çadra
Pas paralajmërimit të kryeministrit Edi Rama një ditë më parë për lirimin e hapësirave të vijës bregdetare, policia ka zbarkuar në Durrës për të vijuar aksionin.
Burime nga policia bëjnë me dije se në këtë aksion kanë marrë pjesë Task-Forca me dy grupe FNSH, 2 grupe të Forcës së Posaçme "Shqiponja" dhe shërbime të Komisariatit të Policisë Kavajë.
Mësohet që gjatë kontrolleve janë evidentuar 11 parcela pa leje ku janë hequr 550 shezlongë dhe rreth 280 çadra.
Njoftim i policisë
Golem, Kavajë
Në kuadër të operacionit "Bregdeti ynë", nis faza e dytë e operacionit për lirimin e hapsirave bregdetare të zaptuara në mënyrë të kundraligjshme me shezlongë e çadra.
Në zbatim të planit operacional të hartuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit "Për kontrollin e vijës bregdetare në drejtim të zaptimit të vijës bregdetare nga subjekte apo persona të cilët nuk janë konfirmuar nga e-Albania”, Task-Forca e veçantë në përbërje të së cilës ka 2 grupe FNSH, 2 grupe të Forcës së Posaçme “Shqiponja”, shërbime të Komisariatit të Policisë Kavajë, Policia Bashkiake dhe struktura të mjedisit të Policisë Bashkiake, prej mëngjesit të sotëm ka nisur kontrollet dhe verifikimet në territorin e plazhit në Golem.
Kontrolli ka filluar nga Përroi Agait në drejtim të Karpenit, dhe kontrollet do vazhdojnë në të gjithë vijën bregdetare. Si rezultat i kontrolleve janë evidentuar 11 parcela pa leje ku janë hequr rreth 550 shezlongë dhe rreth 280 çadra. Operacioni vijon pa probleme.