Shokon deputeti i parlamentit: “Shpërthimi në Bejrut ishte dhuratë nga Zoti”

Deputeti i parlamentit të Izraelit ka bërë një reagim të ashpër në mediat sociale duke u e quajtur shpërthimin në port një dhuratë nga zoti.

Udhëheqësi i partisë së ekstremit të djathtë të Izraelit, Moshe Feiglin, ka bërë një postim në Facebook, pask minuta më parë, opinionit e tij mbi situatën në Bejrut.

Deklarata e plotë:

“Sot është një ditë gëzimi dhe një falënderim i vërtetë dhe i madh për Zotin dhe të gjithë gjenitë dhe heronjtë me të vërtetë. Që organizuan për ne këtë festë të mrekullueshme për nder të ditës së dashurisë”, ka shkruar Feiglin në Facebook, sipas Lindjes së Mesme Monitor.

Është një festë hebreje e ngjashme me Ditën e Shën Valentinit.

Duke shijuar pushimet neve na u dhurua një shfaqje fantastike me fishekzjarre nga porti i Bejrutit.”

Ai gjithashtu sugjeroi që shpërthimet nuk ishin shkaktuar nga një aksident industrial dhe raportohet se i tha një radiostacioni lokal më vonë se Izraeli “duhet të ishte krenar” nëse qeveria do të ishte disi përgjegjëse.

Izraeli mohoi çdo përfshirje në shpërthimet. Të mërkurën, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu tha se vendi nuk ka “luftë as me popullin libanez, as me popullin iranian, por me qeveritë e tyre” gjatë një takimi në Knesset, të parlamentit të Izraelit. Tensione të vazhdueshme politike kanë ekzistuar midis Izraelit dhe Libanit për dekada, dhe konflikte më të fundit ndezën Luftën e Libanit në 2006.

Sidoqoftë Izraeli po ofron ndihmë për Libanin, së bashku me Sirinë, Iranin dhe Shtetet e Bashkuara.K.K/LajmiFundit.al