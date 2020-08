Ibrahimovic pranë rinovimit me Milan

Zllatan Ibrahimovic dhe Milan janë gjithnjë e më parë arritjes së marrëveshjes për rinovimin e kontratës. Në fillim kjo dukej e pamundur, por në fakt palët janë më pranë se kurrë.

Drejtuesit e Milan janë takuar me agjentin e Ibrës, Mino Raiola, për të negociuar mbi kontratën e re. Ibra kërkon një mirënjohje ekonomike nga ana e klubit, fundja e meriton pasi arriti ti ndryshoj faqen ekipit.

Pavarësisht se është 39-të vjeç, Ibra kërkon 6 milion euro në sezon ndërsa drejtuesit e Milan po mendojnë ti ofrojnë 4-5 milion euro plus bonuse të ndryshme, të cilat do të jenë në varësi të paraqitjes së tij individuale.

Me kontratën e re Ibra do të ketë sërish një rol kryesor në projektin e Milan, do të jetë ai në qendër të fazës ofensive, një tjetër detaj i rëndësishëm që i afron edhe më shumë palët në një rinovim të mundshëm.

Pasi të kenë mbyllur marrëveshjen me Ibrën, Milan dhe Raiola do të diskutojnë edhe çështjen Donnarumma, sigurisht për portierin nuk e kanë me nxitim pasi Donnarumma ka një kontratë deri në vitin 2021.