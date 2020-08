Guvernatori i Bejrutit shpërthen në lot, i krahason shpërthimet me Hiroshimën e Nagasakin

Kryeqyteti i Libanit, Bejrut, është goditur nga disa shpërthime të fuqishme, e sipas Kryqit të Kuq të Libanit, deri më tani kanë humbur jetën të paktën 50 persona dhe mijëra tjerë janë lënduar.

Beirut governor is literally crying while talking about the explosions, who likens them to Nagasaki and Hiroshima attacks pic.twitter.com/YPHqd1Sq2d

