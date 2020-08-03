LEXO PA REKLAMA!

Gjendet i vdekur në rrethana dyshuese gjermani, kishte ardhur në Mitrovicë për një projekt të energjisë me erë

Lajmifundit / 3 Gusht 2020, 16:07
Kosovë&Rajon
Gjendet i vdekur në rrethana dyshuese gjermani, kishte ardhur në

Thomas Kortendiek, një 39-vjeçar gjerman, është gjetur sot i enë oborrin e një hoteli në Mitrovicë. Ende nuk dihen shkaqet e vdekjes së tij, ndërkaq dyshohet se viktima është hedhur nga dritarja e dhomës në të cilën po strehohej në këtë hotel.

Ai kishte kohë që jetonte në Kosovë, duke punuar për një kompani që merrej me projektin e energjisë me erë, që po zhvillohet në Bajgorë të Mitrovicës.

Rastin për vdekjen e Kortendiek e ka konfirmuar sot edhe zëdhënësi i policisë për rajonin e Mitrovicës, Avni Zaiti.

“Një person, shtetas i huaji, ka humbur jetën. Rasti është duke u hetuar si vdekje e dyshimtë, ndërsa trupi i viktimës është dërguar në Departamentin e Mjekësisë Ligjore”, ka deklaruar Zahiti.

Ai ka thënë se viktima ishte i moshës 39 vjeçare dhe se dyshimet fillestare janë se ai është hedhur nga dritarja e hotelit ku po jetonte.

