Luhatje temperaturash, ja si do të jetë moti për ditën e sotme

Shërbimi Meteorologjik Ushtarak bën të ditur se për ditën e diel moti parashikohet i kthjellët me vranësira të pakta dhe kalimtare në të gjithë territorin.

Era, do të fryjë me drejtim verilindje-veriperëndim e lehtë e përkohësisht gjatë reshjeve dhe në bregdet do të jenë mesatare kryesisht në mesditë. Valëzim në det do të jetë i forcës 0 dhe 1 ballë.

Temperaturat parashikohen:

QYTETET Temperaturat në °C

Shkodër 23/37 Diell

Kukës 18/32 Diell

Lezhë 23/38 Diell

Dibër 17/32 Diell

Durrës 23/35 Diell

Tiranë 23/37 Diell

Elbasan 22/39 Diell

Berat 19/39 Diell

Vlorë 22/34 Diell

Korçë 19/29 Diell

Gjirokastër 18/38 Diell

Sarandë 19/33 Diell