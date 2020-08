Ministria e Shëndetësisë në Kosovë vendos të ndërtojë një spital vetëm për Covid-19

Ministri i Shëndetësisë, Armend Zemaj ka paralajmëruar ndërtimin e një spitali portativ vetëm për pacientët e infektuar me Covid-19.

“Krahas masave që do t’i marrim menjëherë, jemi duke punuar në lehtësimin e funksionimit të sistemit shëndetësor, me riorganizimin e ambulancave specialistike dhe me krijimin e një spitali portativ vetëm për pacientët me COVID-19, pasi jemi të vetëdijshëm se me ngarkimin e QKUK-së po rritet mundësia e infektimit me COVID-19 edhe e pacientëve që janë aty për trajtime të tjera”, ka thënë Zemaj.

Ai tha po ashtu se nga e hëna do të fillojë licencimi i spitaleve private për realizimin e testeve serologjike dhe atyre molekluare. “Nga e hëna do të fillojë licencimi i laboratoreve private për realizimin e testeve serologjike dhe atyre molekulare”, ka thënë ai.

Ministri tutje ka thënë se pas rritjes së rasteve me Covid-19 do të fillojnë me ashpërsimin e zbatimit të masave. “Mbrëmë, unë vetë isha dëshmitar në terren, por gjithashtu kam marrë mijëra mesazhe nga qytetarët e shqetësuar. Prandaj, nga sot në koordinim me Policinë, AVUK-in dhe Prokurorinë e Shtetit, konform legjislacionit, do të fillojmë me ashpërsimin e zbatimit të masave”, ka thënë Zemaj.