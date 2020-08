I prekur me koronavirus! Deputeti i PS në gjëndje të rëndë, dërgohet me ur gjencë në Turqi

Deputeti Enver Roshi niset me urg jencë drejt Turqisë. Mësohet se deputeti i inf ektuar pak ditë më parë me Covid-19, është në gjendje të rëndë shëndetësore ndaj do t’i nënshtrohet mjekimit të specializuar jashtë shtetit.

Në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, deputeti Roshi është nisur me avion në Turqi dhe mendohet se do t’i nënshtrohet trajtimit me aparaturën e specializuar ECMO, aparaturë e cila fut oksigjen drejtpërdrejt në gj ak dhe heq dioksidin e karbonit. Ajo është më e specializuar se respiratorët dhe trajtimi me të kushton 45 mijë paund.

ECMO është një pajisje që siguron mbështetje jetësore duke futur oksigjen në gj ak dhe heq dioksidin e karbonit. Ajo zëvendëson funksionet e zemrës dhe të mushkërive derisa ato të kthehen në normalitet.