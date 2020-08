“Erdhi vapa me gushtin”, Luana Vjollca ‘ndez” Instagramin me foton seksi

TIRANE

Prezantuesja dhe Luana Vjollca është thuajse në finalizim të projektit të ri, i cili pritet të prezantohet shumë shpejt para publikut. Ndërsa po bëhet gati për një hit veror, autorja e “Pa panik” po shijon një ditë të nxehtë vere në një nga bregdetet shqiptare.

Luana shpërndau një foto seksi e veshur me rroba banjoje të bardha që i nxirrnin në pah format perfekte.“Erdhi vapa me gushtin”- shkruan prezantuesja në krah të fotos.

Ndërkohë që komentues e pyet se kur do të dalë hiti i saj i ri Luana shkruan se edhe kënga do vij me gushtin. Pra kënga e re që Luana do ta sjellë këtë muaj është një bashkëpunim me artistin e huaj Jay Santos.