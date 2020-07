Ndryshimet kushtetuese/ Klevis Balliu: Që nesër fitojmë zgjedhjet

Ish- deputeti i PD, Klevis Balliu i ftuar në rubrikën ‘’Opinion’’ në News24 ka thënë se ndryshimet kushtetuese janë akt personal i Edi Ramës për të shpëtuar nga dënimi.

Sipas Balliut, Rama shpreson që me konflikt do të hyjë në pazare dhe të shpëtojë nga vjedhjet dhe krimet që ka kryer ai dhe mazhoranca.

Balliu është i sigurt se Opozita e Bashkuar që nesër fiton zgjedhjet pasi Rama është politikisht i vdekur dhe s’ka qytetar që e voton. Më tej ai thekson se ka ardhur koha që Rama të ndëshkohet pasi ishte Lulzim Basha që i ç’montoi vjedhjet e tij.

”Votimi i djeshëm nuk ka lidhje me ligjin, kushtetutën, drejtësinë me demokracinë. Ka lidhje me makthin e Ramës, që e sheh qartë humnerën e dëshimit. Ka gjetur dhe po shkruan serialin e ri të shtrembërimit të Kushtetutës. Kjo humnerë do i sjellë ndëshkimin Ramës.

Ai është denoncuar për vjedhjet me fasadan si ministër kulture, vuri gjobën 20% për lejet e ndërtimit si kryebashkiak, dhe jo vetëm u ndëshkua por ngriti karrierë. Kur mori vulën e kryeministrit perfeksionoi vjedhjen duke bërë biznes me krimin duke vjedhur pushtetin që nuk e lejon të ndëshkohet. Ky shkatërroi institucionet si dhe bëri votime moniste njëpartiake. Ndëshkimi i vetëm është me votë, me zgjedhje. Këto do Rama të bëjë, të vjedhë zgjedhjet.

Duhet thënë që kjo qeveri jo shumë larg, qoftë edhe 2-3 vite më parë ishte përballë akuzave. Qytetarët ishin para opinioneve. Sot janë përballë fakteve, kështu dhe mazhoranca. Fakte që kanë vjedhur.

Ky njeri që ka futur aferat, apo koncesionet, nuk duhet të harrojmë që gjatë kohës që ky njeri ka vjedhur kompetencat nga polici tek presidenca, pamja e Shqipërisë është e trishtë.

Basha ç’montoi vjedhjet dhe ia pasqyroi qytetarët. Kjo mazhorancë me ata njerëz, që se s’mund ti quash deputetë. Këta nuk mbledhin dot 2 veta për të pirë kafe. Këta janë në shkelje të Kushtetutës. Këta kanë votuar edhe koncesione. Një gjë ka rëndësi, që çdo qytetar e njeh Edi Ramën. Krimi i Ramës nuk është i Opozitës dhe i qytetarëve.”- tha Balliu.