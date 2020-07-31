LEXO PA REKLAMA!

Makina ‘fluturon’ në ajër dhe përfundon në hekurudhë, 2 të plagosur dërgohen me urgjencë në spitalin e Elbasanit

Lajmifundit / 31 Korrik 2020, 18:42
Makina ‘fluturon’ në ajër dhe përfundon në

Një mjet ka dalë nga rruga në aksin nacional Elbasan- Librazhd në Labinot Fushë duke bërë që të përfundojë në hekurudhë.

Sipas burimeve raportohet se hedhja e mjetit ka qenë e fortë për pasojë ka përfunduar disa metra larg rrugës.

Mësohet se dy persona jane plagosur dhe po dërgohen me urgjencë në spitalin e Elbasanit.

Ende nuk dihet gjendja e tyre shendetesore.

