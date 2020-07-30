Vranë 30-vjeçarin në Elbasan, kapen dy autorët në Elbasan, mes tyre dhëndërri i Sejdinit
Policia e Elbasanit arrestoi dy shtetasit e dyshuar për vrasjen e 30-vjeçarit Florian Lamçaj, trupi i të cilit u gjet i pajetë në orët e para të mëngjesit të sotëm. Florenc Lamcja është 40-vjeçari i vrarë mëngjesin e sotëm në një lokal në Elbasan nga dy persona me të cilët ai shoqërohej. Bëhet fjalë për Ardiano Hajdarin dhe Sokol Sanxhaktarin, ky i fundit dhënri i Qazim Sejdinit.
Dy autorët e dyshuar janë identifikuar me inicialet A.H., 42 vjec dhe S.S., 34 vjec, të cilët ishin në gjendje të dehur dhe konfliktuan me Florianin me sende të forta duke i shkaktuar plagë të rënda që i morën jetën.
Njoftimi i plotë: Zbardhet dhe dokumentohet ngjarja e ndodhur në orët e para të mëngjesit të sotëm, në lagjen “Luigj Gurakuqi”, ku humbi jetën shtetasi F. L., 30 vjeç. Vihen në pranga 2 shtetas, autorë të dyshuar për vrasjen e 30-vjeçarit.
Shërbimet e Policisë, pas njoftimit të marrë për ngjarjen e ndodhur rreth orës 04:00, në lagjen “Luigj Gurakuqi”, Elbasan, ku shtetasit A. H., 42 vjeç, S. S., 34 vjeç dhe F. L., 30 vjeç, në gjendje të dehur ishin kofliktuar me njëri-tjetrin me sende të forta, për motive të dobëta dhe si pasojë e plagëve të marra shtetasi F. L., ndërroi jetë në spital, kanë shkuar menjëherë në vendngjarje.
Falë reagimit në kohë dhe veprimeve të shpejta e profesionale të kryera nga specialistët për Hetimin e Krimit në Komisariatin e Policisë Elbasan u bë e mundur kapja e autorëve të dyshuar për vrasjen e 30-vjeçarit. Në përfundim të veprimeve të para hetimore, nën drejtimin e Prokurorisë Elbasan, u bë arrestimi në flagrancë i shtetasve: A.H., 42 vjeç dhe S. S., 34 vjeç, banues në Elbasan.
Arrestimi i këtyre shtetasve u bë pasi dyshohen për kryerjen e veprës penale “Vrasja me dashje”, e kryer në bashkëpunim”, në lidhje me ngjarjen e ndodhur ditën e sotme, rreth orës 04:00, në lagjen “Luigj Gurakuqi”, ku në bashkëpunim njëri-tjetrin, pas një konflikti për motive të dobëta, kanë vrarë me sende të forta shtetasin F. L.
Materialet hetimore i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Elbasan, për veprën penale “Vrasja me dashje” e kryer në bashkëpunim.