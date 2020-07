Soreca reagon për ndryshimet kushtetuese: Tani është thelbësore…

Edhe Ambasadori i BE, Luigi Soreca ka shprehur keqardhjen që ndryshimet e sotme kushtetuese nuk u miratuan me konsensus në Këshillin Politik.

Me anë të një statusi në Twitter Soreca shkruan se pranon ndryshimet kushtetuese nga Kuvendi, por sipas tij është thelbësore që ndryshimet në Kodin Zgjedhor për Listat e Hapura dhe koalicionet parazgjedhore duhet të bëhen me një diskutim me të gjithë aktorët politikë të Këshillit Politik para se dhe ato të votohen në Kuvend.

STATUSI NGA LUIGI SORECA:

Ndërsa pranojmë miratimin Parlamenti i disa ndryshimeve në Kushtetutë në lidhje me sistemin zgjedhor, është për të ardhur keq që nuk është dhënë më kohë në fazën përgatitore për të gjetur një kompromis me të gjitha palët në kuadër të Këshilli politik. Ndryshimet në kodin zgjedhor të miratuar nga Parlamenti më 23 korrik për të zbatuar marrëveshjen e 5 qershorit, bazuar në rekomandimet e OSBE / ODIHR, kanë përmbushur kushtin e vendosur nga Këshilli kur vendosni të hapni negociatat e pranimit në Mars..2 / 4

… Tani është thelbësore që ndryshimet në kodin zgjedhor të nevojshme për zbatimin e ndryshimeve kushtetuese, me referencë të veçantë në listat e hapura dhe rolin e koalicioneve parazgjedhore, të diskutohen siç duhet me të gjithë aktorët politikë në Këshillin Politik në një mënyrë bashkëpunuese dhe gjithëpërfshirëse përpara se të votohej në Parlament.