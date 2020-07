SHBA/ Vdes nga koronavirusi, kandidati për president

Herman Cain, një kandidat për president i republikanëve për herë të parë dhe ish CEO i Godfather’s Pizza, ka ndërruar jetë, ditën e sotme nga koronavirus, sipas një lajmërimi të bërë nga llogaria e tij në twitter dhe Newsmax. Në këtë të fundit ai ishte duke nisur një shfaqje televizive.

Kaini, 74 vjeç, u shtrua në spital në fillim të këtij muaji. Një javë më parë u lajmërua se ai ishte intubuar për shkak të problemeve me mushkërinë. Nuk dihet se nga ku kandidati e mori virusin.

“Ju kurrë nuk jeni gati për llojin e lajmit që po merreni në këtë mëngjes. Por ne nuk kemi zgjidhje tjetër përveç që të kërkojmë dhe të gjejmë forcën dhe rehatinë e Zotit për t’u marrë”, tha të enjten në llogarin e tij zyrtare në Twitter. K.K/LajmiFundit.al

Here’s just a few of the #BlackVoicesForTrump at tonight’s rally! Having a fantastic time!#TulsaRally2020 #Trumptulsa #TulsaTrumprally #MAGA #Trump2020 #Trump2020Landslide pic.twitter.com/27mUzkg7kL

— Herman Cain (@THEHermanCain) June 20, 2020