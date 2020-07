Kjo makinë nuk është e ligjshme për t’u përdorë në rrugë

Lamborghini sapo ka zbuluar serinë e re, të njohur si Essenza SCV12, të cilin, presonat e interesuar për ta blerë nukdo tëmund ta përdorin atë në rrugë publike. Kjo është arsyeja pse, nëse blini një, Lamborghini ju rekomandon ta lejoni kompaninë ta mbajë atë për ju në një garazh të veçantë në selinë e kompanisë në Itali.

Pronarët do të kenë mundësi në internet që ta shohin makinën e tyre sa herë të kenë dëshirë. Ajo gjithashtu do të mirmbahet nga kompania.

Nëse blerësit do të duan të drejtojnë makinën, Lamborghini do të krijoj në ambjent kudo që pronari nëpër botë të jetë, duke i krijuar kushtet e përshtatshme për të drejtuar makinën. Lamborghini gjithashtu do të sigurojë një shofer profesional, që do të jetë një specialist garash, për të siguruar mirëqenien e pronarit dhe se si të merrni sa më shumë shpejtësi dhe kënaqësi nga makina e tyre V12.

Kompania do të organizojë disa ngjarje të veçanta gjatë gjithë vitit për t’i lënë pronarët e Essenza SCV12 të mblidhen së bashku dhe të shijojnë makinat e tyre si një grup.K.K/LajmiFundit.al