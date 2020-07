Do rregullojë klimën e botës, Franca vendos në punë projektin

Projekti më i madh i bashkimit bërthamor në botë ka hyrë në fazën e pesë-vjeçarit të parë ditën e sotme.

Pasi të përfundojë kjo etape, objekti do të jetë në gjendje të fillojë gjenerimin e “plazmës” super të nxehtë të kërkuar për fuqinë e bashkimit.

Objekti prej 18.2bn ((20bn €; 23.5bn $) ka qenë në ndërtim e sipër në Saint-Paul-lez-Durance, ne Francen e Jugut.

Avokatët thonë se bashkimi mund të jetë një burim i fuqisë së pastër dhe të pakufizuar që do të ndihmonte në zgjidhjen e krizës klimatike.

Projekti i quajtur Iter është një bashkëpunim midis Kinës, Bashkimit Evropian, Indisë, Japonisë, Koresë së Jugut, Rusisë dhe SH.B.A. Të gjithë anëtarët ndajnë koston e ndërtimit.k.K/LajmiFundit.al

Energjia aktuale bërthamore mbështetet në ndarje, ku një element kimik i rëndë është i ndarë për të prodhuar ato më të lehta.

Armatura bërthamore, gjithashtu, funksionon duke kombinuar dy elemente të lehta për të bërë një më të rëndë.

Kjo lëshon sasi të madhe të energjisë me shumë pak radioaktivitet.

Iter do të kufizojë plazmën e nxehtë brenda një strukture të quajtur tokamak në mënyrë që të kontrollojë reagimet e klimës në mbarë botën.

Projekti do të synojë të ndihmojë për të demonstruar nëse nisma mund të jetë e qëndrueshme apo komerciale. Presidenti i Francës Emmanuel Macron tha se përpjekja do të bashkonte vendet rreth një të mire të përbashkët.

Objekti mund të shohë plazmën e gjeneruar në makinë, menjëherë pasi të përfundojë faza e montimit në 2025.

Presidenti Macron tha: “Iteri është qartë një akt besimi mbi të ardhmen. Përparimet më të mëdha në histori gjithmonë kanë vazhduar nga bastet e guximshme, nga udhëtimet e mbushura me vështirësi. Në fillim gjithmonë duket se pengesat do të jenë më të mëdha se vullneti për të krijuar dhe përparuar. Iteri i përket këtij shpirti të zbulimit, ambicies, me idenë se falë shkencës, nesër me të vërtetë mund të jetë më mirë se dje.” K.K/LajmiFundit.al