Lefter Maliqi kërkesë nga FB për Ruçin: Fjalën time 1 minutëshe jepja fytyrës që e ka shpirtin më të zi se maska!

Deputetëve në seancën e sotme të Kuvendit iu la 1 minutë kohë për të replikuar pas leximit të raportit të Komisinit Ketimor që u tërhoq nga shkarkimi nga detyra të Presidentit Meta.

I revoltuar nga ky fakt, ishte edhe deputeti Lefter Maliqi, i cili përmes Facebook-ut i kërkon kryeparlamentarit Gramoz Ruçi që fjalën e tij t’ja japë kryeministrit Rama.

STATUSI I PLOTE

Fjala ime 1 min ne Parlamentin e kapur dhe te kimit kunder Ramziut duke ja thene ne sy sot.Z.Ruci nje minutazhin tim ketej e tutje jepja ketij fytyre me mask te zeze qe ka fytyren ,zemren dhe shpirtin me te zeze se maska e tij,i cili mashtroj ,vafferoj shqiptaret,i vuri shqelmin demokracise dhe populli do ja plas ne fytyre timonin dhe tepsine ketij mashtruesi,ftoj mediat qe neser ne 10 do jem koferenc shtypi dhe do te zhvilloj konferenc cdo jave per te demaskuar kete mashtrues ordiner si Kryeministri me shpirtlig e i zi i shqiptareve.