Foto/ Një uragan tjetër pritet të godasë Amerikën Qëndrore, ditën e nesërme

Pas një uragani të fuqishëm në Teksas, duket se 2020-ta ka rezervuar edhe tmerre te tjera. Një tjetër uragan pritet që të godasë brenda 5 ditëve, ndoshta edhe nesër.

Qendra Kombëtare e Uraganit Amerikan (NHC), në Miami, tha të hënën se dyshohet për një tjetër zonë, më presion të ulët rreth 1.000 milje në lindje të Ishujve Windward, shenjat e një uragani tjetër.

“Ky është haludimi ynë i rradhës për stuhinë që ne mendojmë se do të marrë një emër, me siguri nesër. Isaias do të jetë stuhia” Unë e kam emëruar “, tha meteorologu i vjetër i Fox Neës Janice Dean në” Fox & Friends. “” Ne do të duhet të vëzhgojmë zhvillimin e këtij sistemi sepse ka rrezik se do të shkojë në ishujt Karaibe. ”

Sipas NHC, sistemi është bërë pak më pak i organizuar që nga nata e ditës së dielë, por ai është akoma në një zonë ku gjërat janë të favorshme për zhvillim.

Sidoqoftë në dy ditët në vazhdim ekziston një shans prej 80 përqind e një depresioni tropikal ose formimi i stuhisë tropikale.

Në një shtrirje pesë-ditore, shanci rritet në 90 përqind.

Sistemi po lëviz drejt nga perëndimi në very, në 15-20 km / orë dhe mund të fillojë të ndikojë në pjesë të Antileve të Vogla të Mërkurën ose Të Mërkurën në mbrëmje.

“Monitorimii Ishujve duhet të bëhet vazhdimisht përgjatë këtyre ditëve.”-tha NHC. K.K/LajmiFundit.al