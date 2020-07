Durres/ 1 milion leke gjobe administratorit te lokalit, procedohen dy te tjere

Policia e Durrësit ka ndëshkuar me masë administrative 1 milion lekë, administratorin e një lokali pasi u konstatua se ushtronte aktivitet me muzikë live në kundërshtim me Aktin Normativ.

Gjithashtu ka proceduar penalisht edhe dy shtetas për veprën penale “Pushtimi i tokës”, të cilët janë evidentuar gjatë kontrolleve në plazhe për evidentimin dhe ndëshkimin e atyre personave që zaptojnë hapësirën publike duke vendosur shezlonge në mënyrë të paligjshme.

Strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Durrës, në vijim të kontrolleve të ushtruara në subjekte të ndryshme, me qëllim parandalimin e përhapjes së COVID-19, kanë evidentuar në Njësinë Administrative Ishëm, një lokal që ushtronte aktivitet me muzikë live, në kundërshtim me Aktin Normativ.

Për këtë subjekt me pronar shtetasin A.E, shërbimet e Policisë kanë vendosur masë administrative 1.000.000 lekë.

Policia e Durrësit apelon për të gjithë administratorët e subjekteve që ushtrojnë aktivitet, të respektojnë me rigorozitet protokollet e sigurisë dhe masat kufizuese, me qëllim parandalimin e përhapjes së Covid-19.