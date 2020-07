Presidenti Meta përkujton Bacën Adem: Ia dole të përballosh vite të vuajtura burg për Kosovën e lirë

Presidenti Ilir Meta ka kujtuar Baca Adem Demaçin me një shkrim në Facebook ku e cilëson si hero të pashembullt për liri dhe dinjitet kombëtar. Meta nuk harron të tregojë se është model kombëtar i skalitur në historinë tonë dhe të luftës për pavarësinë e Kosovës.

Baca Adem Demaçi ia doli të përballojë vitet e burgut si i burgosur politik për çështjen kombëtare, Kosovën e lirë, të pavarur.

Shkrimi i plotë i Metës:

Nuk do t’i gjej kurrë fjalët e duhura për të shprehur dhimbjen e thellë që la pas ikja jote në përjetësi dy vite më parë, Baca Adem Demaçi, emblema e qëndresës shqiptare, Heroi ynë i pashembullt për liri dhe dinjitet kombëtar e njerëzor.

Sot ne përulemi me respekt e mirënjohje të thellë para kujtimit të jetës dhe veprës tënde të lavdishme e frymëzuese për të gjitha gjeneratat e shqiptarëve, si një model kombëtar i skalitur në historinë tonë dhe të luftës për pavarësinë e Kosovës.

Do të mbetesh maratonomaku shqiptar i palodhur i lirisë, ‘Mandela i Europës’ dhe ‘Saharovi’ ynë me më shumë vite burg të vuajtura në ish-Jugosllavi si i burgosur politik, që i’a dole të përballosh e t’i sfidosh me fisnikëri e mençuri sakrificat pambarim për çështjen kombëtare, Kosovën e lirë, të pavarur, sovrane e të njohur ndërkombëtarisht me kufijtë e saj.

Mirënjohje të thellë për gjithçka na le trashëgimi dhe amanet Baca Adem! Përqafime të ngrohta e vëllazërore për familjen shumë të dashur Demaçi!

