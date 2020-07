U përfol për një izolim botëror, thyhet heshtja…

Shefja Ekzekutive e Hong Kongut, Carrie Lam hodhi poshte thashethemet për një bllokim të mundshëm, ditën e sotme, në mbarë botën. Në vend të kësaj, ajo sugjeroi vendosjen e masave shtesë në shëndetin public, si një provë për të shikuar uljen e numrit të të infektuarve.

“Po qarkullojnë thashetheme në komunitete se Hong Kongu do të izolohet sërisht, por kjo nuk do të ndodh përveç faktit se të infektuarit e rinj do të jenë ata që do të izolohen,”- u shpreh Lam në një deklaratë për shtyp ditën e sotme.

Ajo gjithashtu dha lajmin e një rritje të papritur të rasteve të infektuara.

Shefja Ekzekutiv tha se politikat gjithëpërfshirëse të bllokimit, të cilat nuk u zbatuan kurrë në Hong Kong, “Ato duhet të trajtohen me kujdes dhe nuk mund të izolohet vendi në mënyrë të menjëhershme. Situata po mbahet në monitorim të vazhdueshëm dhe ende se dimë se çfarë do të vendosim më vonë.

Ajo që ne shohim tani është se ka ende hapësirë për të kufizuar më tej funksionimin e mjediseve të ndryshme dhe për të zvogëluar numrin e njerëzve që dalin jashtë,” vazhdoi deklaratën Lam.

“Ne duhet të marrim parasysh situatën aktuale të Hong Kongut dhe nëse nuk ka vërtet zgjidhje tjetër, sërisht nuk do të marrim masa të tilla kaq ekstreme”.K.K/LajmiFundit.al