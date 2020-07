Shoferi me 6 gjoba të pa paguara, “fluturon” me 168 km/h në autostradën Tiranë-Durrës

Nje person me 6 gjoba te pa paguara eshte kapur duke ecur me shpejtesi tejet te larte ne autostraden Tirane-Durres. Lajmi u be me dije nga policia e shtetit e cila publikoi edhe videon e kontrolleve ne kete aks rrugor.

Njoftimi i policise:

Në rrugën Tiranë- Durrës-Tiranë. Vijojnë kontrollet parandaluese me radar nga Policia Rrugore e Tiranës, për të parandaluar ngjarjet rrugore dhe për të siguruar rrugët e përdoruesit e saj përgjatë udhëtimit.

Me shërbime të mirëorganizuara, me patrulla në distancë është monitoruar trafiku rrugor në të dyja kahet e lëvizjes në hyrje dhe dalje të Tiranës si çdo fundjavë.

32 vjeçari me 168 km/h ✈️🛣️, me 6 masa administrative të pa likujduara, nuk i ndalon punonjësit të Policisë Rrugore 👮‍♂️pas shenjës për ndalim, por kapet nga patrulla tjetër gjatë ndjekjes🚔🚔

Për disa orë kontroll në të dyja kahet e lëvizjes, u evidentuan shumë drejtues mjetesh që shpejtonin për të fituar vetëm disa minuta kohë më shumë , duke qarkulluar✈️ gati me dyfishin e shpejtësisë se lejuar pa menduar për rrezikun për jetën e tyre si pasojë e fluturimit në rrugë

15 Leje Drejtimi të tërhequra për shpejtësi që varionte nga 141km/h deri në 168 km/h dhe 21 masa administrative për manovra të rrezikshme në rrugë dhe shpejtësi mbi normat e lejuara, jo më shumë se 20 km/h.

KUJDES❗❗❗

Shoqëria të pret, ndërsa shpejtësia ✈️të vret🚑 , ndaj mos nxito të arrish fundin🚑, trego durim në drejtim🚙, respekto normat e sjelljes në rrugë, mos tejkalo kufizimet e shpejtësisë, binduni urdhrit të Policisë Rrugore👮‍♂️🚔 për ndalim, pasi patrulla tjetër të pret më tej🚔🚔

Misioni ynë, është siguria juaj, kontribuo edhe ti në rritjen e sigurisë në rrugë, duke manifestuar rregull dhe disiplinë, në raport me rregullat e qarkullimit rrugorë.

Denonco 📸 dhe ✍në Komisariatin Digjital, apo në numrin 112, çdo paligjshmëri dhe shkelje që cënon sigurinë rrugore.

