Berisha publikon fotot e disa makinave dhe shkruan: Janë të baronit të drogës Ermal Hoxha

Ish-Kryeministri Sali Berisha postoi ne rrjetin social Facebook disa fotografi makinash me shenimin "Parku i makinave te baronit te droges Ermal Hoxha ka rreth 20 vetura luksi me çmim nga 60 - 170 mije euro copa!". "Berishes, avokati Asad, pas seances gjyqsore te Ermal Hoxhes, organizatorit kryesor te grupit te kokaines, bandes se "Partise Hakmarrja per Drejtesi", menaxherit te uzines me te madhe ne Ballkan jo te nitratit por te kokaines, iu deklaroi shqiptareve se klienti i tij ishte nje i papune, i pastrehe dhe per pak sa nuk i shkau goja te thoshte se ai kishte vetem 3 mije euro kursime (fiks sa miku per kok i prinderve te tij, Edvin Kristaq Rama).Per te faktuar pretendimet publike te avokatit Asad, policia e partise po ben gjthçka per te ndihmuar ne zhdukjen e provave. Keshtu, Policia e Partise po fsheh parkun e baronit te varfer te droges Ermal Hoxha ne Durres prej 20 autoveturave luksoze me çmim nga 60 - 170 mije euro secila. Ne fotot poshte keni disa prej tyre qe deshmojne se sa i varfer eshte ne te vertete klienti i avokatit Asad! Partia Siçiliste eshte ne kembe per te nxjerre Ermalin viktime politike te Berishes, siç e quajti Zonja e Zeze ne deklaraten e saj!! sb", shkruan Berisha.