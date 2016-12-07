LEXO PA REKLAMA!

Ndërron jetë aktori i njohur (Foto)

Lajmifundit / 7 Dhjetor 2016, 10:10
Showbiz

furneralNdërron jetë në moshën 93-vjecari aktori me famë botërore. Mësohet se Peter Vaughan, vdiq i qetë pa asnjë sëmundje. Shumë i njohur për për rolin e tij në serialin “Game of Thrones”, si mjeshtri Aemon Targaryen, por për karrierën e tij të gjatë si aktor për 75 vjet, i angazhuar po ashtu edhe në teatër dhe kinema. Peter Vaughan ka interpretuar mjeshtrin e verbër Aemon Targaryen, i cili ka bërë për vete zemrat e miliona fansave, në të gjithë botën, në pesë sezonet e serialit kult “Game of Thrones”.

