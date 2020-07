I ndau koronavirusi, nëna bashkohet me vajzën pas 6 muajsh

Një moment emocionues është fimuar në një aeroport në Izrael, ku nënë e bijë janë ritakuar pas 6 muajsh për shkak të ndarjes nga Covid-19.

Vogëlushja 3-vjeçare Melaniya, kishte udhëtuar me gjyshen e saj drejt Ukrainës, vendlindjen e prindërve të saj.

Ndëkohë prindërit kishin mbetur në Izrael për të punuar. Situata e krijuar nga pandemia i la të ndarë për plot 6 muaj.

Ata u riktakuan pas kësaj periudhe të gjatë në aeroportin Ben Gurion dhe ky moment u filmua nga të afërmit.

Më poshtë video:

WATCH: Melaniya Petrushanska reunited with her parents in Israel after spending nearly six months in accidental exile since Israel sealed its border while she was visiting her grandmother in Ukraine pic.twitter.com/rPM84xmzPq

— Reuters India (@ReutersIndia) July 23, 2020