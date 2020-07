“Askush nuk do e marrë vesh”/ Abuzoi s*ksualisht me të bijën, çfarë pritet për 37-vjeçarin në shtator

Prokuroria e Korçës ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar për gjykim dosjen në ngarkim të 37-vjeçarit Rudolf Merolli, i cili dy muaj më parë u akuzua nga vajza e tij për ng acmim se ksual.

Gjatë kryerjes së hetimeve, Merolli nuk ka pranuar akuzën, duke deklaruar se natën kur edhe akuzohet se ndodhi ngjarja, kishte konsumuar lëndë narkotike dhe nuk mbante mend asgjë.

Në muajin shtator pritet të fillojë gjykimi në Gjykatën e Shkallës së Parë për 37- vjeçarin.

Më 16 maj Gjykata e Korçës vendosi “ar rest me bu rg” për Rudolf Merollin, ndërkohë që avokati i tij kërkoi një masë më të butë dhe tha se prokuroria duhet të thellohet më shumë në hetime.

Po ashtu, në seancën në fjalë mbrojtja kërkoi që për të akuzuarin dhe vajzën e tij të bëhen ekzaminimet dhe analizat përkatëse, për të vërtetuar nëse kanë konsumuar ose jo lëndë na rkotike.

DENONCIMI

Vajza e ka denoncuar të atin, teksa ky i fundit më pas është vënë në pran gat e Policisë. 18-vjeçarja e ka regjistruar momentin e rëndë kur babai i saj i kërkon të kryejnë mar rëdhënie se ksuale, audio të cilat i ka dorëzuar në Polici.

Në disa episode, edhe pse vajza thotë vazhdimisht se “më ke evlat, jam gjaku yt”, 37-vjeçari i thotë se nuk është problem, pasi askush nuk do ta marrë vesh. Vajza jeton me nënën te gjyshja e saj në Korçë, pasi prindërit janë të divorcuar dhe kanë një vit që jetojnë të ndarë.

Nëna e vajzës, në një intervistë për mediat kohën e denoncimit të rastit, është shprehur se Rudolf Merolli është dën uar dy herë më parë, ka qëndruar në bu rg shumicën e kohës dhe se është përdorues i vazhdueshëm i hash ashit.

Sipas saj, pasi doli nga bu rgu ishte afruar shumë me vajzën, por ajo normalisht mendonte se ishte sjellje baba e bijë dhe jo se donte të kishte një marrë dhënie krejt tjetër.

“Kohët e fundit ai është treguar më i afërt me vajzën, por mendoja që e ka fëmijë. Kërkoj që ai të marrë atë që meriton, frika është se nuk i dihet, mund të më v rasë edhe vajzën, i druhem shumë. Nëse shteti nuk i jep masën e dën imit atij njeriu, mos me thënë “plehrë”, unë do t’ia jap vetë. Unë edhe mund ta qaja vajzën, sepse ai do ta pë rdhu nonte e do ta vr iste”, ka thënë ajo. Po ashtu, ajo është shprehur se ndihet shumë e fri kësuar, pasi ai e kishte dhu nuar më parë atë e fëmijët dhe se nëse nuk i jepet një dë nim, atëherë do t’ia japë vetë me duart e saj.

“O të më v rasë, o do ta vr as, se fri ka është shumë e madhe për mua, s’mund të lejoj të më vr asë fëmijën se nga ai çfarë nuk mund të presësh”, ka thënë nëna e vajzës në dëshminë prekëse.