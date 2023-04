Situatë e tensionuar, Franca përplaset me Anglinë

Situata kritike ne qytetin port francez Calais përplas kryeministrin britanik Cameron me kryebashkiaken e ketij qyteti. Natasha Bouchart kërcënoi se do te hape kufijtë e Francës per te lejuar mijëra emigrante qe te kalojnë ne Britani. Reagimi i ashpër lidhet me qëndrimin e shefit te qeverise britanike, qe sipas kryebashkiakes nuk po ben sa duhet per zgjidhjen e krizës dhe po vendos ligjet e tij ne Calais. Ajo ka kërkuar nje takim urgjent mes saj, Cameron dhe presidentit francez Hollonde per shkak te gjendjes problematike. Sipas saj, qëndrimi shpërfillës i Cameron duhet te konsiderohet incident diplomatik. “Nëse britaniket nuk duan te bisedojmë per çështjet ekonomike, te sigurise dhe ato humanitare, ne duhet te hapim kufijtë’, paralajmëroi kryebashkiakja. Ajo përsëriti kërkesën qe Britania te paguaje kompensim 35 milionë paund per demet qe i janë shkaktuar qytetit, per shkak te politikave te saj qe sigurojnë përfitime për refugjatet. Ndërkaq, kryebashkiaku i qytetit tjetër francez Teteghem, qe po përballet me krize emigrantesh, u kërkoi forcave policore britanike te bashkëpunojnë per arrestimin e trafikanteve, te etiketuar si mafia britanike.