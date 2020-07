“Po bëjnë gjumin pas drekës me hudhra”, Braçe ironizon opozitën për marrëveshjen e 5 qershorit: Përfituesit heshtin sikur…

Erion Braçe ka reaguar për heshtjen e opozitës për marrëveshjen e 5 Qershorit që u miratua në Kuvend me 97 vota pro duke ironizuar se po bëjnë gjumin e vapës pas drekës me hudhra. Në një shkrim në Instagram, Braçe shkruan:

“Ne, PS mbajme fjalen; I MIRATOJME PD, LSI, PDK, PBDNJ, LSHK,

VRL, VRM, NPQ, RSSH, THUV, cdo gje qe donin per zgjedhjet,

garanci e teke nje per nje, fiks me shume se nje PPP!

Gjithe bota e pershendet miratimin dhe, thote se u plotesua kushti per negociatat me BE! Asnje nga perfituesit e drejtperdrejte nuk ben ze; heshtin aq sa duket sikur nuk donin miratimin germe per germe! Çte kene valle?! Aaaa po ore gjumi! Gjumi i vapes sidomos pas drekes me hudhra eshte shendet!”

Pak momente pas reagimit të Erion Braçes, Opozita e Bashkuar ka reaguar me anën e një deklarate në lidhje me miratimin e marrëveshjes së 5 Qershorit ditën e sotme në sallën e Kuvendit. Në deklaratë thuhet se opozita është e gatshme të vijojë dialogun por pa cënuar rezultatet e Marrëveshjes së 5 Qershorit si dhe pa ndryshime kushtetuese të njëanshme që e minojnë atë.