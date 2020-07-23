LEXO PA REKLAMA!

Fieri shënon 9 raste të reja me koronavirus, mes tyre babë e bir pozitiv, vatër e re në lagjen…

Lajmifundit / 23 Korrik 2020, 18:29
Aktualitet
Fieri shënon 9 raste të reja me koronavirus, mes tyre babë e bir

Janë 9 raste të reja në Fier të bëra tashmë zyrtare në të dhënat e Ministrisë së Shëndetësisë.

Sipas burimeve thuhet se një vatër e re është identifikuar në lagjen “Konferenca e Pezës” ku babë e bir kanë rezultuar pozitivë me COVID-19.

Mësohet se babai 70-vjeçar shërben edhe tek një pikë gazi e cila është mbyllur ndërsa i biri është punonjës tek një kompani private në Fier.

Kontaktet e tjera mbetet tek Kadastra dhe Adisa. Ndërkohë që vazhdon hetimi epidemiologjik për çdo kontakt që kanë pasur këta persona.

