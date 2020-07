Debatet në Këshillin Politik, opozita: PS të heqë dorë nga aktet e njëanshme, çdo ndryshim duhet të kalojë me…

Zbardhen debatet në mbledhjen e Këshillit Politik për ndryshimet Kushtetuese. Mësohet se opozita jashtëparlamentare i ka kërkuar maxhorancës të heqë dorë nga aktet e njëanshme dhe provokimet.

Po kështu burimet thanë se përfaqësuesit e opozitës kanë deklaruar se çdo ndryshim lidhur me zgjedhjet duhet të kalojë në Këshillin Politik, me gjithëpërfshirje dhe me konsensus.

“Keni bërë fakt të kryer një ndryshim të njëanshëm Kushtetutës, që zhbën marrëveshjen e 5 Qershorit. PS duhet t’i përgjigjet pozitivisht apelit të të gjithë partnerëve ndërkombëtare, të heq dorë nga aktet e njëanshme dhe që çdo ndryshim lidhur me zgjedhjet duhet të kalojë në Këshillin Politik, me gjithëpërfshirje dhe me konsensus.

Qeveria kërkon të ndryshojë Kushtetutën dhe rregullat e garës elektorale, në mënyrë të njëanshme, pa përfshirë dhe pa diskutuar me opozitën. Kjo është e paprecedentë. Hiqni dorë nga provokimet. Hiqni dorë nga teoria e “faktit të kryer”. Hiqni dorë nga aktet e njëanshme.

Të përmbyllim të gjithë çështjet e marrëveshjes së 5 Qershorit. Këshilli Politik duhet të vijojë punën, jo siç tha kryeministri Rama dje që Këshilli e ka mbaruar misionin e tij. Reforma Zgjedhore duhet të jetë konsensuale. Ne jemi të gatshëm të punojmë pa ndërprerje.”, mësohet se kanë deklaruar përfaqësuesit e opozitës.