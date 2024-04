Zhvillimet politike/ Ambasadorja e SHBA Yuri Kim në Presidencë, takim me Ilir Metën

TIRANE

Ambasadorja e SHBA, Yuri Kim është parë sot të ngjisë shkallët e presidencës. Burimet thanë se ambasadorja Kim është pritur në një takim nga Presidenti i Republikës, Ilir Meta.

Takimi mes zyrtares së SHBA dhe kreut të shtetit vjen pak orë para mbledhjes së këshillit politik të thirrur nga maxhoranca, pas firmosjes së marrëveshjes me opozitën parlamentare.

Në marrëveshjen e firmosur mbrëmjes e së martës mes maxhorancës dhe opozitës parlamentare, u ra dakord që marrëveshja e 5 qershorit për reformën zgjedhore të votohet në seancën plenare më 23 korrik, ndërsa një javë më pas ndryshimet kushtetuese.

Një ditë më parë, ambasadorja Kim zhvilloi një takim me kryeministrin Edi Rama, ku në fokus të bisedës ishte pikërisht marrëveshja e 5 qershorit e firmosur mes palevë.

Kujtojmë se presidenti Ilir Meta, ka qenë mjaft kritik në qëdnrimet e tij sa i takon ndryshimeve kushtetuese.Në daljet e tij publike lidhur me ndryshimet kushtetuese, Presidenti Meta ka kërkuar braktisjen e menjëhershme të çdo përpjekjeje që minon këtë procesin e integrimit dhe që do të prapësonte për herë të parë në historinë e Shqipërisë një marrëveshje të dakordësuar me ndërmjetësimin më të lartë ndërkombëtar.