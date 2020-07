Studimi i ri: Këto tri gjëra të thjeshta mund të parandalojnë shpërthimin e pandemisë Covid pa vaksinë!

Nëse njerëzit do të kishin larë duart rregullisht, do të mbanin maska dhe do të mbanin distancën e tyre shoqërore nga njëri-tjetri, këto tre sjellje të thjeshta mund të ndalonin më së shumti përhapjen e pandemisë COVID-19, edhe pa një vaksinë ose trajtime shtesë, sipas një studimi të ri.

Sipas CNN, studimi, i botuar në revistën PLoS Medicine, krijoi një model të ri për të parë përhapjen e sëmundjes dhe përpjekjet parandaluese që mund të ndihmojnë në ndalimin e saj.

Shkalla e kontaktit në studim u bazua në bashkëveprimin e njerëzve në Holandë, por modeli është i përshtatshëm për vendet e tjera perëndimore, thanë studiuesit në Qendrën Mjekësore Universitare Utrecht.

“Një epidemi e madhe mund të parandalohet nëse efikasiteti i këtyre masave tejkalon 50%”, kanë shkruar ata.

Nëse, sidoqoftë, publiku është i ngadaltë, por përfundimisht ndryshon sjellje, ai mund të zvogëlojë numrin e rasteve, por jo të vonojë një kulm në raste, sipas modelit.

Nëse qeveritë mbyllen herët, por askush nuk ndërmerr hapa shtesë në mbrojtjen personale, kjo do të vononte por nuk do të zvogëlonte një kulm në raste.

Një ndërhyrje tre mujore do të vonojë kulmin, për së shumti shtatë muaj, studimi zbuloi.

Ndërsa siç thuhet më tej, nëse distanca fizike e vendosur nga qeveritë do të ishte e kombinuar me vetëdijen ndaj sëmundjeve dhe hapat personalë, lartësia e pikut mund të zvogëlohej, edhe pasi të ishin hequr urdhrat e distancës sociale të qeverisë.

“Për më tepër, efekti i kombinimeve të masave të vetë-imponuara do të ishte një ndihmë shtesë”, shkruajnë studiuesit. “Në terma praktikë, kjo do të thotë që SARS-CoV-2 nuk do të shkaktojë një shpërthim të madh në një vend ku 90% e popullsisë respekton rekomandimet për larje më të shpeshtë të duarve dhe mbajtjen e distancës sociale – që janë 25% me efektivitet”.

Edhe me distancimin shoqëror të vetë-imponuar, kontaktet me të tjerët mund të mos eliminohen plotësisht.

Për shembull, njerëzit që jetojnë së bashku do të bashkëveprojnë, duke rritur gjasat që dikush të sëmuret. Kështu që shpërthimet e vogla janë ende të mundshme.

Autorët argumentojnë se qeveritë duhet të edukojnë publikun në lidhje me mënyrën se si përhapet virusi dhe të rrisin vetëdijen për rolet thelbësore të vetë-distancimit, larjes së duarve dhe gjithashtu përdorimin e maskave në kontrollin e një epidemie të vazhdueshme.