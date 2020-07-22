LEXO PA REKLAMA!

Sot mblidhet Këshilli Politik/ Rama tjetër ftesë PD-LSI: Mos e bojkotoni!

Lajmifundit / 22 Korrik 2020, 10:17
Politikë
Sot mblidhet Këshilli Politik/ Rama tjetër ftesë PD-LSI: Mos e

Pasditen e kësaj të mërkure do të ketë një tjetër mbledhje të Këshillit Politik, të lajmëruar nga Damian Gjiknuri.

Duke qenë se do të jetë edhe vetë i pranishëm, kryeministri Edi Rama i bëri një tjetër ftesë publike opozitës jashtëparlamentare që të marrin pjesë në mbledhje.

“Sot në 17:00 është propozuar nga ana jonë përmes Damian Gjiknurit mbledhja e Këshillit Politik. Përsëris apelin për OP jashtëparlamentare që të mos e bojkotojë Këshillin Politik dhe të vijojmë dialogun tripalësh së bashku me OP parlamentare, për reflektimet e risive kushtetuese!”

PD-LSI reaguan ashpër të martën pasi Edi Rama firmosi marrëveshjen me opozitën në Parlament për ndryshimet kushtetuese për listat e hapura.

