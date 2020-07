Rëndohet frikshëm bilanci në Maqedoninë e Veriut, 10 viktima nga koronavirusi brenda 24 orëve, 137 raste të reja

Pas ditës pa viktima, Maqedonia e Veriut ka shënuar sot një rekord të përsëritur për herë të dytë, 10 viktima nga COVID-19 në 24 orët e fundit.

Hera e dytë që Maqedonia e Veriut shënon një numër kaq të lartë viktimash teksa ka një rënie të lehtë numri i të infektuarve, 137 raste së fundmi.

Tre qytetet me më shumë raste janë Shkupi me 64, Shtipi me 19 dhe qyteti shqiptar Struga me 14. Ndërkohë qytetet e tjera kanë më pak se 10 të infektuar.