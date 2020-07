Qeveria turke ndalon xhirimet e serialit për shkak të një karakteri gay!

Netflix anulon dramën turke “Dashuria 101” pasi qeveria i ndaloi xhirimet sepse paraqiste një karakter gay. Kjo solli dhe pakënaqësi nga kasti i aktorëve, ku njëri prej tyre shprehet se për këtë arsye ka humbur dhe vendin e punës.

Në një deklaratë të dhënë, skenaristja Ece Yorenc shprehet se shfaqja e saj është anuluar një ditë para së të fillonte, kjo për shkak se qeveria nuk jep lejë për prodhime të huaja.

“Netflix e anulloi shfaqjen pas bisedimeve me autoritetin audioviziv të Turqisë RTUK. Është shumë e frikshme që për shkak të një karakteri homoseksual, xhirimet nuk u lejuan”, tha Yorenc.

Kishte zëra të pakonfirmuar se Netflix do të tërhiqej nga Turqia, por spekullime të tilla u hodhën poshtë ditën e hënë.

“Ne jemi shumë të përkushtuar ndaj anëtarëve tanë në Turqi dhe komunitetit krijues,” tha Netflix Turkey në një deklaratë.

Nënkryetari i qeverisë të Turqisë, Mahir Unal është shprehur të hënën se ai besonte se Netflix do të tregojë ndjeshmëri të madhe ndaj kulturës turke dhe artit me bashkëpunim më të thellë në të ardhmen.

