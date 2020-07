Propozimet e demokratëve në Lezhë/ Vëllai i Gjin Gjonit në listën e kandidatëve për deputetë të PD-së

TIRANE-Dega e Partisë Demokratike në Lezhë ka përfunduar procesin e propozimit të emrave të kandidaturave për deputetë dhe kryetar bashkie në të gjitha grup-seksionet.

Mësohet se mes shumë emrave të propozuar nga baza është edhe Fran Gjoni, vëllai i gjyqtarit të dorëhequr Gjin Gjonit.

Mes emrave të tjerë të propozuar në Lezhë përveç vëllait të gjyqtarit janë edhe Mark Marku dhe Agron Gjekmarkaj. Emrat e propozuar do t’i dërgohen selisë blu, e cila do të bëjë përzgjedhjen e tyre dhe me pas do të votohen sërish nga anëtarësia lokale.

Ndërkohë është mundur që të sigurohet lista e propozimeve nga dega e PD-së në qytetin bregdetar.

Dega e PD-së në Vlorë ka propozuar; Bujar Leskajn, Nadire Mecorapajn, Dashamir Tahirin, Agron Shehajn, Edmond Fetahun, Hysni Sharrën, Alta Hazizin, Nada Daullja, Lorenc Danajn dhe Fatbardh Kadillin.