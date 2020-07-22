LEXO PA REKLAMA!

Organizonte muzikë kundër aktit normativ, gjobitet klubi i natës në Durrës

Lajmifundit / 22 Korrik 2020, 09:17
Aktualitet
Organizonte muzikë kundër aktit normativ, gjobitet klubi i natës

Një subjekt në Durrës që pavarësisht aktit normativ për mbylljen e lokaleve të natës vazhdonte aktivitetin është gjobitur nga policia.

Gjoba është marrë ndaj shtetasit K. P, i cili është konstatuar nga blutë e Durrësit duke mbajtur një aktivitet të tillë në zonën e plazhit. Në përfundim të veprimeve të para shërbimet e Stacionit të Policisë Plazh i kanë vendosur masë administrative 1.000.000 lekë.

Prej dy ditësh përfaqësues ose të prekur nga vendimi për mbyllejn e klubeve të natës kanë protestuar përpara kryeministrisë.

