Një femër e fortë nuk ja lejon asnjëherë partnerit këto 4 gjëra

Mund te jete nje detyre e frikshme qe t’i japesh te gjithe lirine qe ajo ka nevoje per te hapur krahet e saj, duke u siguruar qe zemra te takon vetem ty nese keni arritur te krijoni nje marredhenie me nje grua te forte..

Per aq kohe sa ju mund te shmangni disa sjellje te papranueshme ky akt sfidues eshte me i lehte sesa tingellon.

Me poshte do te lexoni 4 gjerat qe nuk duhet te toleroje ne nje marredhenie, nje grua e forte:

1. Mungesa e respektit

Nje grua e forte nuk duhet te toleroje ne nje marredhenie mungesen e respektit sepse eshte nje kategori shume e gjere e sjelljes

2. Do minimi ne marredhenie

Grate e forta dine se si te marrin drejtimin dhe dominimi. Ajo nuk do ta toleroje kurre dominimin ne nje marredhenie sepse kjo e vendos nje grua te forte ne nje pozite te pafuqise.

3. Pabarazine

Pavaresisht nga te ardhurat tuaja, arsimi, perkatesia, gjinia, perkatesia politike, statusi shoqeror beni marredhenien tuaj nje fushe loje te barabarte. Gruaja juaj e forte do te vleresoje respektin qe ju i jepni.

4. Th yerja e kujfive te saj

Beni mire mos provoni te kunderten nese nje grua e forte ju ka thene ‘Jo’ ose ‘Mos e beni perseri kete’ nje here. Ajo e di se ku mund te terheqe vijen dhe i di kufijte e saj personal, vlerat, moralin dhe besimet.

Mos shtyni kufijte e saj ose do te perballeni me zemerimin.

