Listat, LSI refuzon ftesën e Ramës: Do që të ndryshojë Kushtetutën për 6 ditë

Aleatja kryesore e PD-së, LSI-ja duket se ka refuzuar ftesën e Edi Ramës për t’u ulur pasdite në orën 17:00 në tryezën e Këshillit Politik. Pas rikujtesës, që Edi Rama u bëri sot në mëngjes për takimin, n/kryetari i LSI-së, Petrit Vasili shprehet se kryeministri kërkon që të ndryshojë Kushtetutën për 6 ditë duke gënjyer për listat me qëllim heqjen e koalicioneve.

“Ca sqarime per maskarenjte, qe duan izolimin me cdo kusht te Shqiperise! Edi Rama me disa apendikse politike duan te ndryshojne Kushtetuten sepse sipas tyre te gjithe ne Keshillin Politik duhet merrkan diçka. Keshilli politik nuk eshte pazari i gjese se gjalle ku cdo njeri rremben diçka. Puna e keshillit bazohet mbi rekomandimet e OSBE-ODIHR, qe lidhen me ato rilindja ka bere ne dem te zgjedhjeve dhe per fajin e saj. Opozita shqiptare as ka kerkuar dhe as ka marre gje ne Keshillin Politik. Opozita ka diskutuar e dhene mendim per permirsimin e propozimeve te ardhura nga ekspertet qe pasqyronin rekomandimet e OSBE-ODIHR. Dakordesia e 5 qershorit prodhoi nje Kod Zgjedhor me ndryshime per te siguruar zgjedhje normale.

5 qershori kerkoi 6 muaj kohe dhe ekspertize vendase dhe nderkombetare. Edi Rama kerkon sot te ndryshoje Kushtetuten per 6 dite. Edi Rama nuk po hap listat kjo eshte genjeshter e paturp. Listat jane te mbyllura per fituesit dhe te hapura per humbesit. Pra 1/3 e listes eshte e mbyllur ajo qe do dhe vendos kryetari i partise, per pjesen tjeter i thone popullit: zgjidh ke te duash, por ai apo ajo ne parlament nuk do te shkoje.

Edi Rama ka vetem nje qellim: qe te heqe koalicionet vetem per nje arsye sepse eshte i humbur 100%. Pra duhet te shqyhet Kushtetuta vetem se ka tmerr Edi Rama nga humbjet dhe nga zgjedhjet. Pra ky i lemerisur nga humbja shkel te drejta te medha kushtetuese dhe demokratike ne emer te genjeshtres, qe populli te zgjedhe fantazma qe nuk fitojne. Edi Rama qe gjoja flet ne emer te popullit eshte pikerisht ai qe i vjedh voten popullit dhe kete tashme e di gjithe bota.

Edi Rama dhe apendikset e tij jane bashkehajdute dhe shperdorues te votes se popullit. Populli vullnetin e shpreh me Referendum dhe dhe nuk ka nevoje per suflere te kriminalizuar si keta. Keta maskarenj per ca leke dhe per ca vende pune duan te izolojne Shqiperine dhe ta pengojne me cdo kusht qe ajo te integrohet ne Europe. Sot perballe shqiptareve jane armiqte e integrimit. Te izolojme sot me cdo kusht e mjet keta armiq te integrimit, qe duan izolimin dhe mjerimin e shqiptareve” shkruan ai.