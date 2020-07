Emocionuese! Mjekja e Infektivit heq veshjen mjekësore pas punës: 5 muaj luftë, më është rrudhosur fytyra por…

Jane 5 muaj lufte….me jane zbardhur floket…..me eshte rrudhosur fytyra…Por nuk me ka ikur buzeqeshja 💜…SEPSE NE JEMI TE GJITHE BASHKE!NE JEMI NE LUFTE ME COVID 19!TE HESHTUR e TE PERKUSHTUAR!NE FLASIM ME GJUHEN E SHERBIMIT MJEKESOR NGA NJE ARMATE E TERE PERSONELI MJEKESOR!“Por ata që shpresojnë te Zoti fitojnë forca të reja, ngrihen me krahë si shqiponja, vrapojnë pa u lodhur dhe ecin pa u lodhur.”Isaia 40:31#COVID19#SpitaliInfektiv#QendraSpitaloreUniversitareNeneTereza

Gepostet von Ana Luca am Dienstag, 21. Juli 2020