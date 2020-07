Dashuria nuk njeh moshë, të famshmet shqiptare që e zgjodhën partnerin më të ri se vetja

Asnje nga ne nuk e di se si dhe sa do te zgjase nje histori dashurie. Per secilin prej nesh deshira eshte e madhe per nje dashuri perrallash ku ‘ata jetojne te lumtur pergjithmone’.

Vjen nje moment ku me gjithe ngjyrat qe ka nje martese apo marredhenie dashurie qe eshte ndertuar vite apo dekada me radhe nuk funksionon me. Zgjidhja me e mire e nje rasti te tille eshte ndarja.

Shume prej vajzave te njohura te ekranit kane lene pas nje martese apo marrdhenie duke u perballur me divorcin. Vajzat e showbiz-it kane vazhduar jeten me nje dashuri te re, partner te ri.

Per koncidence, zhgenjimi duket se i hodhi Jonida Maliqin ,Arbana Osmanin, Bora Zemanin, Teuta Krasniqin, apo edhe Dua Lipen ne krahet e meshkujve te cilet jane vite me te rinje se ato.

Arbana Osmani dhe Eduart Grishaj

Per moderatoren ikonike te Top Channel, ne fillim te ketij viti mediat online perhapen me shpejtesi lajmin se i ka dhene fund marteses me bashkeshortin e saj prej 16 vitesh me Ardit Keron, me te cilin ka nje djale.

Nje tjeter lajm vetem pak jave me vone doli ne ‘dritare’ nga jeta private e Arbanes. Ajo shijon nje romance me regjisorin e programit “Dua te te bej te lumtur” me te ciilin tashme eshte ne pritje te embel.

Ne te njejten dite me 7 maj, cifti festone bashke ditelindjen dhe kjo eshte nje rastesi shume e bukur per ata.

Eduarti eshte kater vite me i vogel, ai eshte 33 vjec ndersa Arbana 37 vjece.

Jonida Maliqi dhe Romeo Veshaj

Ndarja e kengetares Jonida Maliqi dhe biznesmenit Gent Prizreni, me te cilin kengetarja kishte nje lidhje 17 vjeçare ishte nje tjeter divorc qe ‘tronditi’ portalet. Vetem tre vite nga divorci Jondida eshte e qete ne krahet aktorit te humorit Romeo Veshaj.

Nje diference te madhe ka Jonida me partnerin e saj te ri, ajo eshte 36 vjece ndersa Veshaj eshte vetem 23 vjeç. Diferenca e moshes nuk e ka penguar aspak çiftin te shijojne romancen e tyre. Dhe fundja mire bejne!

Bora Zemani dhe Donald Veshaj

Duket se edhe ‘fati’ binjakut tjeter ishte te dashurohej me nje vajze me te madhe ne moshe se ai. Bukuroshja qe i ka rrembyer zemren Donaldit eshte Bora . Moderatojra eshte 28 vjece ndersa aktori 23 vjeç.

Dua Lipa dhe Awar Hadid

Dua Lipa e krijoi lidhjen e re ‘me shpejtesine e eres’ . Artistja nga Kosova u hodh ne krahet e nje tjeter partneri, vetem pak dite pas ndarjes nga partneri me te cilin kishte disa vite lidhje. Partneri i saj i ri eshte Anwar, vellai i modeleve te famshme Gigi dhe

Bella Hadid.

Dua ka 4 vite diference ne moshe duke qene se ai eshte 20 vjeç.

Teuta Krasniqi dhe Adonis Morina

Me kengetarin Blero Muharremi, aktorja kosovare Teuta Krasniqi i dha fund marteses pese vite me pare. Por u be publik lajmi pak jave me vone se Teuta kishte nisur nje romance me ate qe sot eshte bashkeshorti i saj Adonis Morina. Ndersa duket se marredhenia e tyre shkon shkelqyeshem ,trajneri i fitnesit eshte pak vite me i vogel se Teuta.