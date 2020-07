Rita Ora në një lidhje, kush është 39-vjeçari që i ka vjedhur zemrën

Këngëtarja e njohur me origjinë shqiptare, Rita Ora duket se ka gjetur dashurinë me regjisorin dhe drejtuesin artistik greko-francez, Romain Gavras.

Sipas burimeve thuhet se ajo dhe regjisori kanë katër muaj bashkë dhe marrëdhënia e tyre është shumë serioze.

Gjatë fundjavës Rita doli për një darkë me miqtë më të mirë, duke përfshirë shqiptarin Faton Gashi dhe me të dashurin e saj.

“Rita po shëtiste në qytet me miqtë e saj, përfshirë Fatonin. Por ajo është në një lidhje serioze me Romain dhe plotësisht e dashuruar me të. Kjo është hera e parë që pas shumë kohësh këngëtarja është në një marrëdhënie serioze”, ka thënë një person i afërt i Rita Orës.

Vitin e kaluar Rita Ora u nda ish i dashuri i saj, tekstshkruesi Andrew Watt. Më parë ajo ka pasur lidhje me personazhe të tjerë shumë të famshëm si Blink 182’s Travis Barker, James Arthur dhe Calvin Harris.

